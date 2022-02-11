Сергей Крянин: возможно, Большунову стоило чуть пораньше начать финишное ускорение

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал выступление россиян в разделке на Олимпиаде в Пекине. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Большунов, завоевавший серебро. Золото выиграл финн Ийво Нисканен.
«Любая медаль Олимпиады — это очень хороший результат, которому надо радоваться в любом случае. Зная Сашу Большунова, я уверен, что он выходил бороться за первое место и все шансы на золото были, но чего-то не хватило. Возможно, стоило чуть пораньше начать финишное ускорение, не знаю. Что Большунов смог сделать в этой гонке — то он сделал. А Нисканен снова доказал, что он сейчас лучший в мировых лыжах «классист-дистанционщик».
Порадовал также Алексей Червоткин. Он показал, что способен бороться за медали, и его итоговое пятое место — тоже очень высокий результат. Червоткин точно будет полезен в командных гонках, тренерскому штабу только нужно решить, как его правильно использовать.
С хорошей стороны удивило девятое место Ильи Семикова. А вот от Ивана Якимушкина ждал большего, всё-таки 13-е место на его профильной дистанции — это не тот результат, которого мы ждали», — цитирует Крянина Legalbet.
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