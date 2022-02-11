Большунов — о составе сборной России на эстафету: есть те, кто просто так доезжает

Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос о составе сборной России на эстафету на Олимпиаде в Пекине.
«Эстафета? Не знаю, нужно поговорить с тренерским штабом и с каждым из ребят. Нужно услышать спортсменов, потому что есть те, кто в эстафете могут пробежать очень хорошо и побороться за команду, а есть те, кто уже остаток гонки просто так доезжает. Нужно выходить в эстафете и бороться за золото. Все шансы для этого есть. Если ребята это поймут, то возможно сделать», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Сегодня, 11 февраля, Большунов завоевал серебро в разделке.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 11 февраля 2022
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