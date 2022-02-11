Александр Большунов: когда отрыв начал расти, понял — Нисканен сегодня на высоте

Российский лыжник Александр Большунов высказался о противостоянии с финном Ийво Нисканеном в разделке на Олимпиаде в Пекине. Нисканен завоевал золото, Большунов — серебро.

«Когда сегодня начал расти отрыв, понял, что Ийво сегодня на высоте и главная задача теперь — удержать второе место, потому что трасса тяжёлая. Я понимал, что на двух-трёх километрах не отыграть эти 20-25 секунд. Горы и восстановление играют большую роль. Надеюсь, что со следующей гонки опыт спринта принесёт положительный результат», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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