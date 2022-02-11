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Александр Большунов — об эмоциях Ийво Нисканена: я и сам могу пожёстче

Александр Большунов — об эмоциях Ийво Нисканена: я и сам могу пожёстче
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Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос об эмоциях финна Ийво Нисканена, выигравшего разделку на Олимпиаде в Пекине. Большунов завоевал серебро.

«Не слышал эмоции Ийво на финише, но догадывался. Я не видел, но и сам могу пожёстче выразить эмоции», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины
Разделка на 15 км (классический ход). Топ-3 и результаты всех россиян
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8.
2. Александр Большунов (Россия) +23,2.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5...
5. Алексей Червоткин (Россия) +56,9...
9. Илья Семиков (Россия) +1.39,9...
13. Иван Якимушкин (Россия) +1.57,8.

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