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Большунов прокомментировал рекорд среди российских лыжников по количеству медалей на ОИ

Большунов прокомментировал рекорд среди российских лыжников по количеству медалей на ОИ
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Российский лыжник Александр Большунов высказался о собственном результате в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он занял второе место, уступив лишь финну Ийво Нисканену.

После этого успеха Большунов стал самым титулованным в истории российским лыжником по количеству медалей на Олимпийских играх. Он за карьеру выиграл шесть медалей на Олимпиадах.

«Самым титулованным лыжником в России можно стать после того, когда золота будет побольше. Шесть олимпийских медалей? Шесть, ну шесть. Ещё есть время и возможности, поэтому это не последние медали. Буду стараться. Конечно, я спокойно на это смотрю. Если бы было пять золотых медалей, я бы тогда задумался. А сейчас не о чем», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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