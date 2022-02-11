Большунов прокомментировал рекорд среди российских лыжников по количеству медалей на ОИ

Российский лыжник Александр Большунов высказался о собственном результате в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он занял второе место, уступив лишь финну Ийво Нисканену.



После этого успеха Большунов стал самым титулованным в истории российским лыжником по количеству медалей на Олимпийских играх. Он за карьеру выиграл шесть медалей на Олимпиадах.



«Самым титулованным лыжником в России можно стать после того, когда золота будет побольше. Шесть олимпийских медалей? Шесть, ну шесть. Ещё есть время и возможности, поэтому это не последние медали. Буду стараться. Конечно, я спокойно на это смотрю. Если бы было пять золотых медалей, я бы тогда задумался. А сейчас не о чем», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.