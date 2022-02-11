Тарасова отреагировала на положительную допинг-пробу Камилы Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала скандальную историю с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Сегодня, 11 февраля, стало известно, что допинг-проба 15-летней Валиевой была положительной.



«Я не хочу много говорить об этой ситуации. Валиевой желаю просто терпения. Чем больше талант, тем больше проблем», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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