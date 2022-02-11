Швед Нильс ван дер Пул с мировым рекордом завоевал золото ОИ на 10 000 м, Румянцев — 5-й
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Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золотую медаль на дистанции 10 000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмен показал результат 12.30,74 (мировой рекорд), опередив нидерландца Патрика Руста и итальянца Давиде Гьотто, завоевавших серебро и бронзу соответственно.
Россиянин Александр Румянцев показал результат 12.51,33 и занял пятое место.
Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.30,74.
2. Патрик Руст (Нидерланды) +13,85.
3. Давиде Гьотто (Италия) +15,24…
5. Александр Румянцев (Россия) +20,59.
Олимпиада 2022. Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
11 февраля 2022, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Нильс ван дер Пул
Швеция
12:30.74
2
Патрик Руст
Нидерланды
+13.85
3
Давиде Гьотто
Италия
+15.24
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Комментарии
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