Пихлер бросил биатлон ради шведского конькобежца. С ним он совершил настоящее чудо на ОИ

Второй розыгрыш комплекта наград в конькобежном спорте едва не принёс первую медаль в этом виде олимпийской программы российским спортсменам. 26-летний Сергей Трофимов показал отличный результат и до последнего момента претендовал на бронзовую медаль, но в последнем забеге шведский рекордсмен Нильс ван дер Пул установил олимпийский рекорд и потеснил россиянина с пьедестала почёта. Серебро выиграл представитель Нидерландов Патрик Руст (+0,47). Бронзовая медаль у норвежца Халльгейра Энгебротена (+1,04).

История карьеры 25-летнего новоиспечённого олимпийского чемпиона напоминает какую-то сказку. Уроженец Тролльхеттана впервые приехал на главный старт четырёхлетия ещё в 2018 году, возлагая на себя определённые медальные надежды. Шведскому спортсмену казалось, что он находится в хорошей форме и может претендовать на попадание в тройку призёров. Но в Пхёнчхане его ожидало тяжёлое разочарование – в забеге на 5 км на тот момент 21-летний швед показал только 14-й результат, выступив намного ниже своего уровня.

Всего спустя месяц после завершения Олимпиады ван дер Пул куда более успешным образом пробежал на чемпионате мира в классическом многоборье, заняв шестое место в забеге в 5 км и став сильнейшим на дистанции вдвое длиннее. Казалось, что впереди молодого Нильса должна ждать успешная карьера, но ирония судьбы заключалась в том, что удачное выступление на ЧМ-2018 ещё сильнее расстроило спортсмена. Ведь всего месяцем ранее он так неудачно выступил на дебютной Олимпиаде, и разочарование от этого результата оказалось столь велико, что Нильс бросил заниматься коньками и ушёл служить в шведскую армию.

Новость по теме Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золото Олимпиады на дистанции 5000 м

Отслужив в армии и вернувшись в гражданскую жизнь, ван де Пул и не собирался возвращаться в профессиональный спорт. В своё удовольствие он бегал различные марафоны (в том числе и 160-километровые), катался на велосипеде и занимался в жизни тем, что ему нравится. Но в один прекрасный для себя момент шведский спортсмен осознал, что он ещё молод и в состоянии всё начать заново. Ван дер Пул вернулся в спорт, и его второе пришествие в коньки получилось просто феноменальным.

11 февраля 2021 года Нильс выиграл золотую медаль чемпионата мира на дистанции 5 км. Этот успех стал самым значимым достижением шведского конькобежного спорта за всю историю участия страны на чемпионатах мира на отдельных дистанциях: ван дер Пул стал первым чемпионом мира из Швеции, а его награда стала лишь второй в истории скандинавского государства на данных соревнованиях (в 2009 году шведская сборная заняла второе место в командной гонке преследования).

Через три дня шведский конькобежец триумфально выступил на дистанции 10 000 м, став чемпионом мира и обновив при этом планку мирового рекорда. Спустя полгода ван дер Пул установил лучшее мировое достижение в истории конькобежного спорта и на дистанции вдвое короче. Совокупность показанных результатов делала Нильса однозначным фаворитом пекинской Олимпиады. Но кто бы мог подумать о таком развитии событий ещё несколько лет назад, когда разочарованный своими результатами ван дер Пул уходил служить в армию?

«Сейчас будет эра ван дер Пула, но насколько долго она продлится? Он за год вырос в рекордсмена мира. Вскочил на этот пик, так же быстро может и закончить. Может, мне тоже в армию сходить, потом вернуться и выиграть Олимпиаду? Но тогда надо призывной возраст продлить», – пошутил после сегодняшнего старта занявший шестое место 36-летний российский конькобежец Александр Румянцев.

А теперь настало время перейти к действительно кульминационному моменту в и без того удивительной истории карьеры шведского конькобежца. Ко второй в жизни Олимпиаде Нильс готовился под руководством никого иного, как знаменитого немецкого тренера по биатлону Вольфганга Пихлера. Да-да, тут нет никакой опечатки. На протяжении нескольких десятков лет Пихлер посвятил свою жизнь работе в биатлоне, но теперь он совершил настоящее чудо в коньках, вместе со своим спортсменом сумев положить конец голландской гегемонии.

Перезагрузка карьеры давалась Нильсу непросто, и олимпийский комитет Швеции на пути к Играм в Пекине далеко не сразу предоставил ему поддержку — помог Пихлер, который своими консультациями навёл порядок в системе подготовки звезды шведских «коньков». Вольфганг приступил к работе с конькобежцем в конце 2020 года, сам позвонив Нильсу по телефону и предложив ему свою помощь. До работы с ван дер Пулом Пихлер уже обладал очень успешным опытом работы в шведском спорте.

Он был первым тренером многократной чемпионки мира и обладательницы Кубка мира биатлонистки Магдалены Форсберг. После её ухода из спорта он долгое время продолжал оставаться тренером шведской сборной. На Олимпийских играх 2006 года в Турине Анна Карин Олофссон-Зидек, лишь за четыре года до этого перешедшая в биатлон из лыжных гонок, выиграла серебро в спринте и золото в масс-старте, что стало высшим достижением шведского биатлона на Олимпийских играх с 1960 года.

27 апреля 2011 года стало известно, что Пихлер согласился стать главным тренером женской сборной России по биатлону, разорвав своё соглашение со сборной Швеции. В этом качестве Пихлер отработал несколько сезонов, за которые успел наслушаться огромного количества критики со стороны различных российских биатлонных экспертов. Работа Пихлера порой вызывала огромное раздражение и у российского комментатора Дмитрия Губерниева. «Если это работа лучшего тренера мира, то мир катится в ад», «Мой девиз для Пихлера: чемодан-вокзал-Рупольдинг», – говорил Губерниев о работе немецкого специалиста.

Вот только после увольнения из сборной России Вольфганг действительно собрал чемодан, но отправился не в Рупольдинг, а обратно в Швецию – и второй раз в карьере возглавил национальную команду этой страны по биатлону. Под его руководством шведские спортсмены показали отличный результат на Олимпиаде, завоевав две золотые и ещё две серебряные медали. Их успех стал пиковым моментом в биатлонной карьере Пихлера.

В силу возраста немецкий специалист постепенно отошёл от биатлонной деятельности, а затем и вовсе столкнулся с большими проблемами со здоровьем. В 65 лет Пихлер перенёс сердечный приступ после велотренировки и впал в кому. К счастью, немецкий специалист успешно справился со своими проблемами, после чего вернулся в спорт в неожиданном качестве, став личным тренером конькобежца ван дер Пула. На протяжении последнего времени он присутствовал на всех тренировках шведского спортсмена, а сегодня наблюдал за его олимпийским триумфом.

«Это была идеальная тактика. План состоял в том, чтобы не ехать слишком сильно первые четыре круга, а затем бежать всё сильнее и сильнее. Я знал, что он в отличной форме, и был уверен, что он всё исправит, если не будет слишком сильно отставать. Но я очень сильно нервничал, что он не возьмёт золотую медаль. Я нервничал намного сильнее, чем в те времена, когда работал в биатлоне», – рассказал Пихлер после исторического триумфа своего подопечного.

Впереди у Нильса в Пекине выступление ещё на одной дистанции – в забеге на 10 км – где он снова является фаворитом. А это значит, что 67-летний Пихлер снова с замиранием сердца прильнёт к монитору, чтобы следить за новым олимпийским походом своего конькобежца.