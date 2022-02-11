Губерниев резко раскритиковал тренера сборной Шашилова после женского спринта на ОИ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова после спринта на Олимпиаде в Пекине. Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, заняла шестое место.



«Подопечные Шашилова подошли к первой части Олимпиады неготовыми. Это очевидно! Даже Нигматуллина сумела быть по скорости неплохой.



Как нужно было тренировать Миронову, чтобы она так расклеилась? Я за неё очень переживаю! Она полностью тренировалась по плану Шашилова. Я не знаю, что делать, чтобы мы воспряли в эстафете. Да, будет борьба, но, скорее, вопреки. Если кто-то ошибётся.



Хочется услышать ответы Шашилова по делу, а то он рассказывает про какие-то пропеллеры. Огромные вопросы к нему. За такие результаты всегда нужно спрашивать у главного тренера», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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