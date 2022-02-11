Якимушкин: моё состояние сейчас просто не позволяет бежать быстрее

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал собственный результат в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он занял 12-е место, показав худший результат среди россиян.



«У меня нет вообще функционального состояния. Независимо, первый круг или второй. Я начал спокойно и ожидал, что на втором круге будет лучше, но моё состояние сейчас просто не позволяет бежать быстрее.



После «Тура» я заболел и 10 дней болел снизу. Я уехал с гор, спустился и находился снизу. Какое состояние может быть после болезни, когда там тренировался неделю, перелетел, здесь неделю? Мы с тренером ждали, что будет получше и состояние придёт, но так не случилось. Это горы, восстановление после болезни занимает больше времени, чем это было бы на равнине.



Я приехал сюда и понимал, что даже работу с Ильёй не могу проводить, потому что просто от него отстаю. Какой мне смысл бежать скиатлон? Ну, займу я место Серёги Устюгова, не дам пробежать Артёму Мальцеву, который в нормальном состоянии. Поступлю как идиот, а сам полечу по 40-м местам. Это было глупо, поэтому я отказывался от гонок и надеялся подойти в лучшей форме к классике.



На контрольной тренировке 5 дней назад я проиграл Илье минуту 10 секунд. Чудес не случилось. Я надеялся. Я максимально подошёл, как мог. И в тренировочном процессе мы всё делали правильно, но просто не хватает времени для того, чтобы я восстановился.



Никто не скажет, когда состояние придёт. Может, оно завтра будет нормальное, а может, и через неделю. Никто не скажет, когда организм полностью восстановится и наберёт форму. Да, через гонки это было бы быстрее, но все мы понимаем, что это Олимпийские игры, тут все хотят побороться за медали. Это не тот момент, где я могу выходить и разбегаться через одну, через другую гонку. Это свинство, если кого-то лишить шанса и сказать, что я хочу разбежаться. Это просто неправильно.



Ковид? Не знаю, у меня все тесты были отрицательные перед отлётом, и во время самой болезни не было положительных тестов. Видимо, просто простуда была, которая крепко меня взяла», — передаёт слова Якимушкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.