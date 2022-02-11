Губерниев: Резцова может выиграть преследование. Спасибо СБР, что не работала со сборной
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российской биатлонистки Кристины Резцовой в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Она заняла шестое место.
«Резцова умница. Было понятно, что будет бороться. Третья ходом. Если бы не промахи, была бы в медалях гарантированно. Может выиграть преследование. Только это не снимет вопросы ко всем остальным. Огромное спасибо моим друзьям из СБР, что она не тренировалась вместе с остальной сборной», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Золото в спринте выиграла норвежка Марте Рёйселанд.
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