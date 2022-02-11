Э.Эберг: рада, что смогла отстреляться чисто. Получилось это сделать в самый нужный момент

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала результат спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Очень тяжёлая гонка. Возможно, я слишком быстро прошла первый круг. Но очень рада, что смогла отстреляться чисто. У меня получилось это сделать в самый нужный момент.



Этот сезон получился отличным, и для меня это новая ситуация. Я никогда не подходила к крупному турниру фавориткой. И сегодня мне удалось провести отличную гонку и завоевать медаль. Очень рада», — сказала Эберг после гонки.



Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд выиграла спринтерскую гонку на Олимпийских играх в Пекине. Серебряным призёром стала шведка Эльвира Эберг. Бронзу завоевала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, стала шестой.