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Э.Эберг: рада, что смогла отстреляться чисто. Получилось это сделать в самый нужный момент

Э.Эберг: рада, что смогла отстреляться чисто. Получилось это сделать в самый нужный момент
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала результат спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Очень тяжёлая гонка. Возможно, я слишком быстро прошла первый круг. Но очень рада, что смогла отстреляться чисто. У меня получилось это сделать в самый нужный момент.

Этот сезон получился отличным, и для меня это новая ситуация. Я никогда не подходила к крупному турниру фавориткой. И сегодня мне удалось провести отличную гонку и завоевать медаль. Очень рада», — сказала Эберг после гонки.

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд выиграла спринтерскую гонку на Олимпийских играх в Пекине. Серебряным призёром стала шведка Эльвира Эберг. Бронзу завоевала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, стала шестой.

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