Дмитрий Васильев: у Резцовой и Нигматуллиной есть шансы на подиум в гонке преследования

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил выступление россиянок в спринте на Олимпиаде в Пекине и поделился ожиданиями от гонки преследования.
«Шансы у Кристины были хорошие, конечно, с нулём была бы второй. Все возможности могла использовать, но надо стрелять. Они это всё сами знают, к сожалению, не получилось. Надеюсь, что Нигматуллина и Резцова проявят себя в гонке. Стартовая позиция неплохая, есть шансы оказаться на подиуме. Но для этого надо стрелять нормально — никаких штрафных кругов», — сказал Васильев в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Женщины
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20.44,3 (0).
2. Эльвира Эберг (Швеция) +30,9 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) +37,2 (0)...
6. Кристина Резцова (Россия) +1.05,0 (2)...
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) + 1.27,5 (2)...
20. Ирина Казакевич (Россия) + 1.39,4 (1)...
47. Светлана Миронова (Россия) +2.33,3 (3).
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