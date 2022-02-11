Дмитрий Васильев: у Резцовой и Нигматуллиной есть шансы на подиум в гонке преследования

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил выступление россиянок в спринте на Олимпиаде в Пекине и поделился ожиданиями от гонки преследования.

«Шансы у Кристины были хорошие, конечно, с нулём была бы второй. Все возможности могла использовать, но надо стрелять. Они это всё сами знают, к сожалению, не получилось. Надеюсь, что Нигматуллина и Резцова проявят себя в гонке. Стартовая позиция неплохая, есть шансы оказаться на подиуме. Но для этого надо стрелять нормально — никаких штрафных кругов», — сказал Васильев в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Женщины

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20.44,3 (0).

2. Эльвира Эберг (Швеция) +30,9 (0).

3. Доротея Вирер (Италия) +37,2 (0)...

6. Кристина Резцова (Россия) +1.05,0 (2)...

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) + 1.27,5 (2)...

20. Ирина Казакевич (Россия) + 1.39,4 (1)...

47. Светлана Миронова (Россия) +2.33,3 (3).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.