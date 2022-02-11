Васильев: Шашилов занимает не свою должность. Не знает, что такое национальные команды

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил недовольство работой старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«У меня вопросы к Шашилову возникли два года назад, когда его только назначили на эту должность. Он занимает не свою должность: человек должен быть с опытом, а у него какой? Опыт регионального тренера. И сразу старшим, понимаю, если хотя бы вторым, третьим тренером поставили.

Человек не знает, что такое Кубки мира, национальные команды. Не Свердловская одна область, а национальная команда! В этом и претензия к Шашилову: как можно соглашаться на такую должность, к которой ты не готов. Будущее тренера? Тут и так всё понятно, думаю, никаких иллюзий ни у кого давно нет. Другое дело — надо закончить Олимпиаду с достоинством без всяких истерик», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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