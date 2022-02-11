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Васильев: Шашилов занимает не свою должность. Не знает, что такое национальные команды

Васильев: Шашилов занимает не свою должность. Не знает, что такое национальные команды
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил недовольство работой старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«У меня вопросы к Шашилову возникли два года назад, когда его только назначили на эту должность. Он занимает не свою должность: человек должен быть с опытом, а у него какой? Опыт регионального тренера. И сразу старшим, понимаю, если хотя бы вторым, третьим тренером поставили.

Человек не знает, что такое Кубки мира, национальные команды. Не Свердловская одна область, а национальная команда! В этом и претензия к Шашилову: как можно соглашаться на такую должность, к которой ты не готов. Будущее тренера? Тут и так всё понятно, думаю, никаких иллюзий ни у кого давно нет. Другое дело — надо закончить Олимпиаду с достоинством без всяких истерик», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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