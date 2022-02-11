Российские прыгуны на лыжах с трамплина прошли квалификацию на Олимпиаде-2022

Все четыре российских летающих лыжника преодолели квалификацию в соревнованиях на трамплине HS-140 в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).
Для попадания в основной раунд спортсменам нужно было попасть в топ-50. Российским прыгунам это удалось. Михаил Назаров получил 112,6 балла; Роман Трофимов — 116,0; Данил Садреев — 127,3; Евгений Климов — 119,5.
Первая попытка основного раунда начнётся завтра, 12 февраля, в 12:00 мск. Финальный раунд прыжков стартует в 15:00.
7 февраля сборная России в составе в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.
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- 11 февраля 2022
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