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Российские прыгуны на лыжах с трамплина прошли квалификацию на Олимпиаде-2022

Российские прыгуны на лыжах с трамплина прошли квалификацию на Олимпиаде-2022
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Все четыре российских летающих лыжника преодолели квалификацию в соревнованиях на трамплине HS-140 в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Для попадания в основной раунд спортсменам нужно было попасть в топ-50. Российским прыгунам это удалось. Михаил Назаров получил 112,6 балла; Роман Трофимов — 116,0; Данил Садреев — 127,3; Евгений Климов — 119,5.

Первая попытка основного раунда начнётся завтра, 12 февраля, в 12:00 мск. Финальный раунд прыжков стартует в 15:00.

7 февраля сборная России в составе в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.

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Олимпиада 2022. Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
11 февраля 2022, пятница. 14:00 МСК
Идёт
1
Петер Превц
Словения
128.3
2
Данил Садреев
Россия
127.3
3
Антти Аалто
Финляндия
123.0
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