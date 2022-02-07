Василий Уткин — о серебре летающих лыжников: если бы сняли нас — сколько было бы воплей?

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал выступление сборной России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине. Команда в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро.
«Я адски рад медали сборной России на трамплине в командном там чём-то (зачёте). Но мне вот что интересно. Перед финалом наши были шестыми, и сняли три команды за несоответствие экипировки, которые были выше нас. Вот интересно, если бы сняли нас — сколько было бы воплей?
А тут сняли других. Не, ну наши-то молодцы, отпрыгали изо всех сил. Но тем не менее — в какую ж сторону повернулся мировой заговор против нас? С ума они все посходили?.. Ну, и так или иначе — нам помог казус. Когда казус нам мешает — СМИ раздувают, пока не лопнет. А тут что-то молчат.
Спортсменам привет! Хотя, на мой взгляд, вид соревнований недопридуман. Если они командные и в команде 2 мальчика и 2 девочки — очевидно, что прыгать надо вдвоём и под руку», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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