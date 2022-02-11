Вострикова высказалась о неудачном выступлении в четвертьфинале на 1000 м по шорт-треку

Российская шорт-трекистка Анна Вострикова прокомментировала собственное выступление в соревнованиях на 1000 м. Она не смогла преодолеть 1/4 финала.
«Это было не то, чего я ожидала. Не рассчитала силы, выбрала не ту тактику, не хватает опыта и силёнок. Мне не обидно. Это опыт, неважно какой. Ничего страшного, в следующий раз буду сильнее и буду учиться на этих ошибках.
Я притормозила перед соперницей, чтобы обойтись без травм и вместе не упасть. Не понимала, куда она летит. Да, чуть-чуть сбросила скорость, но я уже ничего бы не изменила. Я сильно устала и закончила свою борьбу уже досрочно.
Дальше финал-В эстафеты. Будем к нему готовиться и выигрывать», — передаёт слова Востриковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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- 11 февраля 2022
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