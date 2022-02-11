Анна Погорилая — о ситуации с Камилой Валиевой: все прекрасно всё понимают

Призёр чемпионатов мира и Европы российская фигуристка Анна Погорилая высказалась о ситуации с 15-летней Камилой Валиевой, которая была уличена в применении допинга. Из-за этого была перенесена церемония награждения призёров командного турнира на Олимпиаде-2022, который Россия с Валиевой в составе выиграла. Дело Камилы будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом.
«Просто оставьте в покое наших спортсменов! Все же прекрасно всё понимают», — написала Погорилая в своём «инстаграме».
В составе сборной России в командном турнире также выступили Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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