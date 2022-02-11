Его применение в отношении россиян может иметь очень непредсказуемые последствия.

США могут заняться допингом Валиевой. Не дай бог там вспомнят про «закон Родченкова»

Давайте сразу с неожиданного для многих факта. Расследованием допинг-истории Камилы Валиевой на Олимпиаде может заняться американское правосудие. Что там Международный союз конькобежцев, Всемирное антидопинговое агентство или российская прокуратура, если в дело готов вступить какой-нибудь доблестный шериф в широкополой шляпе.

Думаете, это шутка? Ну если только про шерифа. В остальном – совсем не смешно.

Теперь серьёзно. В США уже второй год действует «закон Родченкова». Он наделяет власти США правом преследовать нарушителей антидопингового законодательства по всему миру.

В конце 2020 года американские власти решили бороться с организаторами допинг-схем и написали закон, согласно которому они могут расследовать все истории, связанные с нарушениями антидопинговых правил, происходящие на турнирах, где каким-либо образом задействованы Штаты. Не просто расследовать, но и наказывать. По законам США, конечно.

Наказание может быть суровым – до десяти лет в американской тюрьме, штрафы до миллиона долларов, а возможна даже конфискация имущества.

Нужно отметить, что «закон Родченкова» предусматривает ответственность не для спортсменов, а именно для тех, кто толкнул их на нарушение правил.

Также стоит понимать, что это экстерриториальный закон. То есть американцы считают, что они вправе изучать происходящее в любой стране, если сочтут это необходимым.

Срок давности – десять лет. Время на расследование всегда есть.

Ну и последний штрих – назван он в честь уже подзабытого в России доктора Григория Родченкова, который был главным по антидопингу на Играх в Сочи, а потом бежал в США. Там он рассказывал, как помогал российским спортсменам скрывать допинг.

В январе 2022-го американцы даже впервые этот закон использовали: предъявили обвинение врачу нигерийской бегуньи, выступавшей на Олимпиаде в Токио.

Новость по теме В США впервые применили антидопинговый закон Родченкова

Пожалуй, ничего не мешает американцам вспомнить о нём и применительно к истории с Валиевой. Тем более что спортсмены из США в этой истории задействованы напрямую. Почему бы и нет? Создадут группу, начнут своё расследование данной истории. Кто знает, может быть, даже выйдут на подозреваемых или выяснят, кто виноват.

Главными подозреваемыми, безусловно, станут люди из ближайшего окружения Камилы Валиевой – её тренерский штаб и медицинский персонал. Именно по их недосмотру (в лучшем случае) Камила и сдала положительную допинг-пробу, переполошившую полмира. Их-то и будут искать, если уж не чтобы арестовать, то хотя бы для допроса в качестве свидетелей.

А теперь смоделируем самый плохой сценарий. Лет через пять где-нибудь на этапе Гран-при в США американская полиция берёт и арестовывает несколько человек из штаба Этери Тутберидзе как подозреваемых в деле о допинг-истории Валиевой на Олимпиаде-2022. И оказывается, что полиция все эти пять лет вела расследование и по каким-то своим причинам пришла к выводу, что именно этих людей нужно поместить за решётку.

Это ж какой грандиозный мировой скандал-то будет!

Но можно же просто не ездить в Америку? Можно. Но экстрадицию из той же Европы никто не отменял. Выходит, что практически все крупные европейские страны для главной тренерской команды в российском фигурном катании окажутся под замком. А как тогда выступать?

Ох, не дай бог в Америке вспомнят про «закон Родченкова» и начнут расследование. Это может иметь очень серьёзные и совершенно непредсказуемые последствия.

Хотя, даже если вспомнят, нам-то всё равно не скажут. До нужного момента.