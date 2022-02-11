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Журова: хочется видеть Большунова только с золотом — серебра для Александра мало

Журова: хочется видеть Большунова только с золотом — серебра для Александра мало
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о выступлении российского лыжника Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов показал второй результат, уступив финну Ийво Нисканену.

«Хочется видеть от Саши Большунова только золото, да и ему этого хочется. Одна медаль уже есть, но ещё есть возможности взять вторую. Мы очень хотели бы этого, но соперники тоже не дремлют и просто так отдавать медали не будут. Серебро — это супер, я его поздравляю. Но для него это кажется мало», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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