Александр Большунов опубликовал пост после завоевания серебра в разделке на ОИ-2022

Лыжник сборной России Александр Большунов опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». Сегодня, 11 февраля, Большунов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Лучшим стал финн Ийво Нисканен, бронза досталась норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Сегодня только второй, но есть ещё возможности. Спасибо команде!» — написал Большунов, прикрепив текст к фото с пьедестала почёта.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Большунова.

Большунов выиграл уже вторую медаль на Олимпиаде в Пекине. Ранее спортсмен стал победителем скиатлона. Ещё четыре награды Большунов завоевал на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

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