«Другого от западных СМИ ждать не можем». Журова — о вопросе журналиста Валиевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала поступок британского журналиста, который на Олимпиаде-2022 в Пекине спросил российскую фигуристку Камилу Валиеву, принимала ли она допинг. Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней Валиевой дал положительный результат.



«Другого ожидать от западных СМИ не можем. Ругать и обвинять их в чём-то нет смысла, они всё равно будут себя так вести. Даже если у российского спортсмена будет любое терапевтическое разрешение, они всё равно будут нас обвинять. При этом совершенно спокойно будут относиться, что у их спортсменов точно так же есть терапевтическое разрешение. Для них это нормально, а у наших спортсменов сразу же становится допингом», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.