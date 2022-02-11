Американский фигурист Фрейзер — о Валиевой: в сборной США мы знаем, как играть по правилам

Американский фигурист Брэндон Фрейзер прокомментировал скандальную ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Сегодня, 11 февраля, стало известно, что она сдала положительный тест на допинг.
«Мы не можем сейчас думать обо всём этом. Мы фокусируемся на себе и доверяем системе, которая должна подчиняться правилам, установленным комитетами. Знаю, что могу говорить за всю сборную США – мы знаем, как играть по правилам. Мы фокусируемся на себе, мы хорошо обучены и знаем, что можно и нельзя делать на этих соревнованиях. Так что мы особо не можем ничего говорить. Ответственные за этот вопрос люди разберутся», — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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