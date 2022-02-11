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Ийво Нисканен: в первую очередь я переживал из-за формы Большунова

Ийво Нисканен: в первую очередь я переживал из-за формы Большунова
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Финский лыжник Ийво Нисканен поделился впечатлениями от победы в гонке на 15 км классическим стилем в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине. Серебряным призёром стал россиянин Александр Большунов. Бронза досталась норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Я в первую очередь переживал из-за формы Большунова, но сегодня мне удалось провести свою собственную гонку. Если вы посмотрите на результаты последних 16-17 разделок классикой на 15 км, то я был на подиуме примерно 14 раз. На моих плечах сегодня ощущалось давление. Очень горжусь тем, что всё-таки смог победить в третий раз подряд на этой дистанции. Стартовать в роли фаворита — это всегда непросто», — сказал Нисканен на пресс-конференции.

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