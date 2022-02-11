Нисканен рассказал, о чём общался с колумбийским лыжником после финиша гонки
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Финский лыжник Ийво Нисканен рассказал об общении со спортсменом из Колумбии Карлосом Андресом Кинтаной после гонки на 15 км классическим стилем в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.
«Когда колумбийский лыжник финишировал, я подошёл и сказал ему: «Отличная работа». Нужно с уважением относиться к каждому спортсмену. Каждый проделал большую работу, чтобы быть здесь, и его финиш – большое событие. Подобное уважение – это обязательная часть Олимпийских игр. У маленьких стран нет такого большого бюджета для участия в соревнованиях. Каждый должен гордиться участием в лыжных гонках на Олимпийских играх», — сказал Нисканен на пресс-конференции.
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