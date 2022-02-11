Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в спринте на Олимпиаде в Пекине

Объявлены стартовые номера российских биатлонистов в спринтерской гонке, которая состоится на Олимпийских играх в Пекине (Китай) завтра, 12 февраля. Максим Цветков отправится на дистанцию 9-м, Александр Логинов — 10-м, Эдуард Латыпов — 12-м, а Даниил Серохвостов — 48-м.

Начало спринта запланировано на 12:00 мск.

В соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх в Пекине сборная России пока завоевала одну медаль — бронзу в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов). Зимняя Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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