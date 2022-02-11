Авербух: Синицина и Кацалапов — главная надежда на олимпийскую медаль в танцах на льду

Бывший российский фигурист Илья Авербух поделился ожиданиями от соревнований танцевальных пар на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«У каждой пары есть свои задачи. Синицина и Кацалапов — это наши фавориты и наша главная надежда на медаль в танцах на льду. Командный турнир показал, что всё совсем не безоблачно. Ребята являются действующими чемпионами мира и ехали соревноваться с французами. Однако американские дуэты очень хорошо выступили в командном турнире. Вика и Никита действительно допустили ошибки и в короткой, и в произвольной программах, которые позволили соперникам их обойти.
Завтра турнир начинается с нуля. Уверен, что не будет большого преимущества у какого-то из дуэтов — все будут в разнице от одного до полутора балла. Хотя французам ставят максимальные баллы, судьи очень благоволят им в ритм-танце. Вике с Никитой важно не отпустить их далеко, чтобы побороться в произвольной программе. В ритм-танце очень важно откататься ровно и не допустить ошибки, чтобы не отдать преимущества соперникам. Разрыв будет минимальный», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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