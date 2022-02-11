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Наталья Бестемьянова рассказала, чего ожидает в танцах на льду на Олимпийских играх

Наталья Бестемьянова рассказала, чего ожидает в танцах на льду на Олимпийских играх
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от соревнований в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Жду хороших выступлений. Танцы на льду и Олимпиада — это праздник, поэтому завтра именно его и жду.

То, что Степанова и Букин прилетели в Пекин прямо перед стартом соревнований — нормальная практика. Саша и Ваня прилетели, провели тренировку и завтра будут выступать. Всё нормально», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

К олимпийскому турниру в танцах на льду Степанова и Букин готовились в Москве по индивидуальной программе и прилетели в Пекин только в среду, 9 февраля. В командном турнире, где сборная России одержала победу, Александра и Иван не участвовали.

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