У Степановой и Букина отрицательные тесты на COVID-19. Им разрешили тренироваться на льду

Тренер Александр Свинин, под руководством которого занимается танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, сообщил, что тесты на коронавирус, которые его подопечные сдали по приезде на Олимпийские игры – 2022 в Пекин, дали отрицательные результаты. Спортсмены приступят к тренировкам 11 февраля.
«Саша с Иваном второй день в Олимпийской деревне. Получили отрицательные тесты, сегодня провели тренировку в зале, завтра выходим на лёд», — приводит слова Свинина ТАСС.
К олимпийскому турниру в танцах на льду Степанова и Букин готовились в Москве по индивидуальной программе и прилетели в Пекин только в среду, 9 февраля. В командном турнире, где сборная России одержала победу, Александра и Иван не участвовали.
Степанова и Букин — действующие чемпионы России. Дуэт завоевал две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы.
Соревнования в танцах на льду на зимней Олимпиаде в Пекине пройдут 12 и 14 февраля.
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