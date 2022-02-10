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У Степановой и Букина отрицательные тесты на COVID-19. Им разрешили тренироваться на льду

У Степановой и Букина отрицательные тесты на COVID-19. Им разрешили тренироваться на льду
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Тренер Александр Свинин, под руководством которого занимается танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, сообщил, что тесты на коронавирус, которые его подопечные сдали по приезде на Олимпийские игры – 2022 в Пекин, дали отрицательные результаты. Спортсмены приступят к тренировкам 11 февраля.

«Саша с Иваном второй день в Олимпийской деревне. Получили отрицательные тесты, сегодня провели тренировку в зале, завтра выходим на лёд», — приводит слова Свинина ТАСС.

К олимпийскому турниру в танцах на льду Степанова и Букин готовились в Москве по индивидуальной программе и прилетели в Пекин только в среду, 9 февраля. В командном турнире, где сборная России одержала победу, Александра и Иван не участвовали.

Степанова и Букин — действующие чемпионы России. Дуэт завоевал две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы.

Соревнования в танцах на льду на зимней Олимпиаде в Пекине пройдут 12 и 14 февраля.

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