Валентина Матвиенко — о ситуации с Валиевой: за этим угадываются манипуляции спецслужб

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на скандал вокруг положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Почему история возникла изначально как медийный шум, вброс некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение? Согласитесь, всё это по меньшей мере странно. Некоторую ясность, на мой взгляд, внесли последние заявления из-за океана, из которых очевидно, что эту историю привязывают к уже известному «акту Родченкова». Мы помним, кто за ним стоял тогда, и понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб — понятно каких.
Я уверена, что наши соответствующие спортивные специалисты, функционеры, юристы приложат максимум усилий для того, чтобы компетентно и убедительно доказать абсурдность звучащих заявлений и оставить честь российского спорта», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
В допинг-пробе Валиевой был обнаружен триметазидин. Об этом стало известно после победы сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Дело Камилы будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом.
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