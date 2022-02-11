Весь путь — от положительной допинг-пробы до временного отстранения и (возможного!) оправдания.

Кто и как может наказать Валиеву? Разбор деталей допингового скандала

Дело Камилы Валиевой сформулировано официально. Рано утром 11 февраля с заявлением выступил МОК, затем — ОКР. Чтобы разобраться во всей этой истории, «Чемпионат» изучил Кодекс ВАДА и опыт допинговых дел. И попросил юриста Артёма Пацева и эксперта по допинговым делам, который попросил об анонимности, сформировать пошагово: что происходит, когда спортсмен получает положительный допинг тест? Можно ли выступать, пока нет финального решения? И могут ли отобрать медаль уже после выступления?

Как выглядит типичная ситуация с допингом. Ниже схема со множеством деталей, но мы постарались сделать её максимально понятной

Фото: Инфографика Championat.com

Что важно знать:

забор пробы может инициировать одна из организаций: ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство), РУСАДА (Российская национальная антидопинговая организация) или Международная федерация фигурного катания. В случае с Валиевой это было РУСАДА ;

; забор проб могут производить как представители РУСАДА, так и представители компаний-посредников. В России это шведская и немецкая компании;

копия протокола остаётся у спортсменки, а анонимизированная копия – едет в лабораторию. Так было и с Валиевой, то есть из протокола неясно, о каком спортсмене идёт речь ;

; так как московская лаборатория лишена аккредитации, то российские пробы чаще всего анализируются в австрийском Зайберсдорфе, в Лозанне, Генте или Стокгольме;

лаборатория, получая пробу, видит только вид спорта и на что взят анализ;

обычно результаты готовы в течение 10-14 дней;

после того как они готовы, лаборатория отправляет результаты инициатору тестирования. В данном случае их получило РУСАДА.

При получении неблагоприятного результата оповещаются ВАДА, национальная федерация и спортсменка. Важно: вся эта информация не пересылается друг другу, а загружается в систему ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System). Её администрирует ВАДА, поэтому организация видит всё это в режиме реального времени.

На спортсмена накладывается обязательное временное отстранение. Оно предполагает полный запрет на спортивную деятельность, включая и тренировки. Что и произошло с Валиевой: 8 февраля стал известен результат, спортсменку уведомили, после чего наступило автоматическое отстранение от соревнований и тренировок. Именно поэтому она тогда не вышла на лёд.

Снять обязательное временное отстранение может Дисциплинарный комитет той же организации, что и инициировала проверку допинг-проб. Возможно это только при предоставлении спортсменом убедительных доказательств. Например, что запрещённое вещество попало через загрязнённый продукт.

В нашем случае отстранение снимал Дисциплинарный комитет РУСАДА. Решение принималось оперативно, поэтому отстранение было снято уже 9 февраля. Но! Снятие временного отстранения не означает закрытия дела и/или получения спортсменом «нулевой» санкции. Это позволяет Валиевой тренироваться и участвовать в соревнованиях, пока не вынесено окончательное решение по её делу.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Опротестовать снятие временного отстранения могут и ВАДА, и ISU, и МОК, если они не согласны с этим решением. Что и произойдёт сейчас: МОК даже не будет дожидаться мотивировочной части от РУСАДА и пойдёт в CAS, ISU – тоже.

Дальше происходит заседание панели CAS, на котором выносится решение: восстанавливать временное отстранение или нет. В случае Валиевой состоится выездная панель СAS в Пекине, где будет решаться: сможет ли она выступить в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх — 2022 или нет.

Даже если апелляцию отклонят, то факт нарушения с неё не снимут – судьба спортсменки всё равно будет решаться в процессе разбирательств.

После этого начинаются слушания, по итогам которых либо выдвигается обвинение, либо снимается. Это долгий процесс, который может растянуться на несколько месяцев.

Фото: Инфографика Championat.com

То есть всё, Камила Валиева виновна?

Есть факт обнаружения в её пробе запрещённого вещества, но пока вина не доказана. В историях с допингом действует презумпция виновности. Однако утверждать, что Валиева виновата, нельзя.

Почему пробу анализировали так долго?

Речь идёт не о вскрытии пробы, а о поступлении результата анализа из лаборатории. И глобально нет ничего подозрительного, что результат был сообщён в начале февраля – это нормальная практика.

Можно предположить, что пробу перепроверяли, но это странно: триметазидин легко распознаётся в дозах от 0,5 нанограмма. Вообще вопросом «а где же результат?» должны были задаться и спортсменка, и — особенно — РУСАДА, и тренерский штаб Валиевой.

Что с медалями? Их заберут?

Пока нет. Даже если панель CAS примет решение, что Валиева всё же должна быть временно отстранена, то забрать медали МОК не может – на это нет юридических оснований.

Нарушение антидопинговых правил зафиксировано не во время Олимпиады, а временное отстранение вступило в силу после завершения командных соревнований. А вот затем, если Валиеву всё-таки признают виновной, золотых медалей лишится вся команда.

Но до этого момента их никто не может забрать. Впрочем, МОК пока всеми силами оттягивает само награждение.

Как эта история скажется на остальных спортсменах?

С точки зрения нарушений — никак. Они не имеют к этому отношения. Психологические последствия — другой вопрос.

Какие аргументы будут приводить юристы в защиту Валиевой?

Почти наверняка, будут давить на то, что вещество попало через загрязнённый продукт. Например, вещество было в какой-то биодобавке, которую дали Валиевой. То есть она и не знала, и не было злого умысла, и сам препарат не влияет на спортивные результаты.

Однако тогда возникнет вопрос, кто понесёт ответственность.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если Валиеву признают виновной, каким будет наказание?

2 года дисквалификации, так как она несовершеннолетняя, если судить по всей строгости. Могут дать ещё меньше, вплоть до месяца, если признают, что вина была незначительной.

Есть хотя бы малейший шанс, что с Камилы Валиевой снимут все обвинения?

Лучше всегда верить в лучшее, но сейчас поможет только сила юристов. Им необходимо в короткий срок собрать убедительные доказательства, чтобы оставить в силе снятие временного отстранения, что позволит Валиевой выступить на Олимпиаде. Но это будет лишь первой победой: затем юристам предстоит добиться полного снятия обвинений со спортсменки.