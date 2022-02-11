Илья Авербух рассказал, на что могут рассчитывать Дэвис и Смолкин на Олимпийских играх

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался о шансах российского танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин на зимних Олимпийских играх – 2022. Спортсмены дебютируют в составе взрослой сборной страны в этом сезоне.



«Диане Дэвис и Глебу Смолкину нужно просто набираться опыта, кататься наотмашь, как они катались весь этот сезон. С моей точки зрения им очень удался ритм-танец в этом сезоне. Совершенно непринципиально, какое место займут ребята: они просто катаются и получают оценки — сейчас это ни о чём не говорит. Дэвис и Смолкин набираются опыта и делают задел на следующее четырёхлетие», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Турнир танцевальных дуэтов начнётся 12 февраля, когда фигуристы покажут ритм-танец. Медали будут разыграны 14 февраля после окончания выступления дуэтов в произвольном танце.

Кроме Дэвис и Смолкина, Россию на Олимпиаде в Пекине представляют Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.