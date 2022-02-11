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Стокгольмская лаборатория назвала причину задержки обработки пробы Камилы Валиевой

Стокгольмская лаборатория назвала причину задержки обработки пробы Камилы Валиевой
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

РУСАДА объяснило, что информация о результатах тестирования не была публично обнародована, потому что спортсменка является «защищённым лицом».

В официальном комментарии РУСАДА есть также ответ на вопрос, почему проба, взятая 25 декабря 2021 года, была обработана в Стокгольмской антидопинговой лаборатории только на второй неделе февраля 2022 года.

«Информация о неблагоприятном результате анализа пробы спортсменки была получена РАА «РУСАДА» 07 февраля 2022 г. Согласно данным, направлявшимся лабораторией в адрес РАА «РУСАДА», причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчётности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина», — говорится в официальном заявлении РУСАДА.

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