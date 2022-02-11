Губерниев: верю в два субботних золота — у биатлонистов в спринте и лыжниц в эстафете

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев сделал прогноз на выступление российских олимпийцев на завтрашний соревновательный день в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Всероссийская пруха наступит завтра, очень в это верю. Очень надеюсь на золото и там и там. Сойдутся звёзды. Мужская команда готова в биатлоне. Каждый из четверых способен победить. Они готовы бороться. Девушки в лыжах тоже. У них есть все шансы. Очень верю в завтрашний день», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лыжная эстафета у женщин начнётся в 10:30 мск, мужской спринт у биатлонистов стартует в 12:00 мск. Обе гонки пройдут завтра, 11 февраля.

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