Губерниев: верю в два субботних золота — у биатлонистов в спринте и лыжниц в эстафете

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев сделал прогноз на выступление российских олимпийцев на завтрашний соревновательный день в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Всероссийская пруха наступит завтра, очень в это верю. Очень надеюсь на золото и там и там. Сойдутся звёзды. Мужская команда готова в биатлоне. Каждый из четверых способен победить. Они готовы бороться. Девушки в лыжах тоже. У них есть все шансы. Очень верю в завтрашний день», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Лыжная эстафета у женщин начнётся в 10:30 мск, мужской спринт у биатлонистов стартует в 12:00 мск. Обе гонки пройдут завтра, 11 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 11 февраля 2022
-
19:20
-
19:18
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
18:39
-
18:37
-
18:34
-
18:29
-
18:23
-
18:23
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
17:54
-
17:54
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:43
-
17:41
-
17:35
-
17:30
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
17:05
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:46