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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине – онлайн-трансляция соревнований 11 февраля 2022, Россия на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2022. Седьмой день. Большунов поборется за второе золото! LIVE
Андрей Гуров Евгений Кустов
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Александр Большунов, сборная России
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Ждём медалей от россиян в биатлоне, скелетоне, шорт-треке, лыжных гонках и конькобежном спорте.

Сегодня, 11 февраля, стартует седьмой день Олимпийских игр в Пекине. Нас ждут предварительные соревнования кёрлингистов и хоккеистов, а также финальные стадии турниров по шорт-треку, скелетону, конькобежному спорту. Медали будут разыграны и в лыжных гонках с биатлоном. Следите за самыми яркими событиями в нашей онлайн-трансляции.

Полное расписание Олимпиады-2022
Медальный зачёт Олимпиады-2022
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Live Павел Панышев

Расписание соревнований и шансы российских атлетов

В пятницу состоится седьмой игровой день Олимпийских игр, в ходе которого будет разыграно семь комплектов медалей. Россияне выступят как минимум в четырёх финалах. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

Олимпиада-2022. 11 февраля. Большунов снова бьётся с Клебо за золото. Россиянин — фаворит! Олимпиада-2022. 11 февраля. Большунов снова бьётся с Клебо за золото. Россиянин — фаворит!
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