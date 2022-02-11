Ждём медалей от россиян в биатлоне, скелетоне, шорт-треке, лыжных гонках и конькобежном спорте.

Олимпиада-2022. Седьмой день. Большунов поборется за второе золото! LIVE

Сегодня, 11 февраля, стартует седьмой день Олимпийских игр в Пекине. Нас ждут предварительные соревнования кёрлингистов и хоккеистов, а также финальные стадии турниров по шорт-треку, скелетону, конькобежному спорту. Медали будут разыграны и в лыжных гонках с биатлоном. Следите за самыми яркими событиями в нашей онлайн-трансляции.