Роднина оценила поступок украинского скелетониста, показавшего политический плакат на ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала поступок украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который, завершив соревнования на Олимпийских играх в Пекине (Китай), показал в камеру плакат с цветами украинского флага, на нём было написано: «Нет войне на Украине».

Отметим, что подобным заявлением Гераскевич нарушил правила Игр. Согласно Олимпийской хартии, политические акции во время соревнований запрещены.



«В регламенте Международного олимпийского комитета есть пункт, что за это идёт наказание. Какое они примут решение — не знаю. В этом я не специалист.



Туда приезжают взрослые люди. Уверена, что они (спортсмены. — Прим. «Чемпионата») этого даже не видели. Здесь только вопрос: будет ли МОК принимать какие-то меры. Всё прописано, что мы имеем право делать, а что — нет», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.