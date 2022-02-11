Тихонов: Валиева правильно сделает, если согласится выступать за другую страну

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об ответственности тренеров и руководителей делегации в ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.

«У нас запросто – поехать в составе делегации и показать свою бесстыжую рожу, а проследить за тем, чтобы спортсменка, 15-летняя девочка, звезда спокойно выступала… Представляете её состояние сейчас? Кому её доверили? Это что такое? Какое РУСАДА? Сатана достал самое страшное оружие – деньги, для них ничего не существует. Они боятся, как бы мимо их кармана ничего не пролетело, и поэтому ни за чем не следят.

Да, тренер виноват, но где доктор, где наша система? Я нигде не вижу, чтобы этот вопрос нормально обсуждали. Списки запрещённых препаратов опубликованы. Да, может, Тутберидзе недоглядела, но кто был с ней рядом? Где наша медицина? Россия – уникальная страна. Я ещё 20 лет назад сказал: мы обречены на вымирание. Камила – грамотнейшая и честная, и не сохранить такую звезду… Если ей вдруг предложат выступать за другое государство, она правильно сделает, если согласится», – приводит слова Тихонова Metaratings.