Драчёв — о мужском спринте: надежда на Логинова. Остальные претендуют на 6-10 места

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сделал прогноз на выступление россиян в завтрашнем мужском спринте в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Тренеры выбрали самый сильный состав. Халили заменил Серохвостов. Даниил — молодец, хорошо отработал свой первый сезон. У него хорошая перспектива. Завтра может что-то не получиться, но в следующие четыре года он станет нашим лидером в сборной.
Надеюсь, в спринте сможем побороться. Большая надежда на Сашу Логинова — только он претендует на медали. Остальным будет потяжелее. Они будут претендовать максимум на шестые-десятые места», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Мужской олимпийский спринт стартует завтра, 12 февраля, в 12:00 мск.
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