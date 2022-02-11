CAS зарегистрировал апелляции МОК и ВАДА на приостановку отстранения Камилы Валиевой
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Специальная палата Спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировала апелляции, поданные Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) на решение, вынесенное Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА, сообщается на сайте суда.
Ранее РУСАДА приостановило временное отстранение, наложенное на фигуристку Камилу Валиеву после обнаружения в её допинг-пробе запрещенного вещества триметазидина, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.
В ближайшее время будет назначена коллегия арбитров, которая решит этот вопрос. Дата и время принятия решения CAS будут объявлены дополнительно. Как сообщалось ранее, решение ожидается до старта личного турнира женщин (15 февраля).
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