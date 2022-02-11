Шведский конькобежец ван дер Пул обвинил Нидерланды в манипуляциях с качеством льда на ОИ

Олимпийский чемпион, шведский конькобежец Нильс ван дер Пул обвинил нидерландскую команду в манипуляциях с качеством льда на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Он считает, что официальные лица нидерландской команды сотрудничали с айсмейкерами, чтобы те заливали лёд более качественно ради улучшения результатов сборной.

Ван дер Пул привёл в пример статью, в которой учёный Сандер ван Гинкел рассказал об изучении качеств льда для нидерландской команды.

Больше всего конькобежца возмутила фраза: «Получая результаты измерений, я надеюсь убедить Мессера, ответственного за лёд в Пекине, и его людей в своих идеях. Таким образом я содействую возможным успехам команды. Озвучивая какие-то вещи, я настаиваю на корректировках, которые идут нам на пользу, с которыми мы можем добиться большего», — приводит фрагмент New York Post.

«Это вообще не честная игра. Это не соответствует моим представлениям о честной игре. Олимпиада – это выше, сильнее, быстрее. А это коррупция. Это попытка изменить игровое поле в вашу пользу, используя неэтичные и аморальные средства.

Не понимаю, почему Королевский союз конькобежцев Нидерландов допустил это. Я не понимаю, почему им нравится, чтобы мир знал об их намерениях. Это самый большой скандал в нашем виде спорта.

Дисквалификация, очевидно, невозможна, но я с нетерпением жду последствий для них от ISU и МОК», — приводит слова ван дер Пула New York Post.

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