Ярошенко: от каждого из наших биатлонистов можно ждать борьбы за медали в спринте на ОИ
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Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал шансы сборной России по биатлону в мужском спринте в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Оптимальный состав. Логинов, Латыпов и Цветков продемонстрируют хорошую форму. Надеемся, что и Серохвостов покажет что-то хорошее. Тут от каждого можно ждать борьбу за медали. Как показал сегодняшний женский спринт, надо справляться со стрельбой», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Напомним, мужской спринт стартует завтра, 12 февраля, в 12:00 по московскому времени.
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