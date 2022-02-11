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Зимняя Олимпиада 2022 в Пекине — расписание соревнований на 12 февраля 2022: лыжные гонки (Большунов), биатлон, скелетон

Олимпиада-2022. 12 февраля. Золотой шанс биатлониста Логинова — пора побеждать!
Михаил Чесалин
Зимняя Олимпиада 2022 в Пекине – расписание
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Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.
Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Медальный зачёт

Как-то соскучились российские болельщики по золотым медалям. После побед Большунова и фигуристов золота у нас всё нет и нет. А хочется! Дмитрий Губерниев, подводя итоги седьмого дня сказал, что завтра у нас будет «золотая пруха». Но так ли это на самом деле?

Завтра будет разыграно шесть комплектов наград. Давайте сразу отставим в сторону то, что России в медальном зачёте не поможет. Это, к большому нашему сожалению, скелетон, где наши девушки крайне неудачно выступили в двух первых заездах. Это мужские прыжки с большого трамплина, где россияне будут бороться за топ-10, но в медали ворвутся, только если сильных конкурентов поснимают из-за проблем с костюмами. И это утренний сноуборд-кросс, где нас опять же могут спасти только ошибки соперников или чудо.

А вот в лыжных гонках чудо нам не нужно. Нужно, чтобы девушки просто показали всё, на что способны, и зарубились со Швецией и Норвегией. Эти две сборные на Олимпиаде-2022 точно не выглядят безупречными и непобедимыми, так что наша победа – это расклад вполне реальный. Хотя и придётся выложиться не на сто, а на все двести процентов.

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Сразу за лыжами медали разыграют конькобежцы. У России в самом медалеёмком виде спорта (14 комплектов) пока нет вообще ничего. И финал на 500 метров – это реальный шанс дорваться даже до золота. У нас мощнейшая спринтерская команда: Руслан Мурашов, Артём Арефьев и Виктор Муштаков. У всех был непростой сезон, были болезни и травмы, но они всё равно среди лидеров Кубка мира. Об их силе говорит хотя бы тот факт, что в тройку на спринт не смог пробиться многолетний лидер сборной Павел Кулижников!

Третье главное событие дня – мужской биатлонный спринт. Все мы видели, как Александр Логинов и Максим Цветков были хороши в индивидуальной гонке. Если бы не лишний промах, эх… Но в спринте за ошибку на рубеже придётся пробежать лишь штрафной круг, и это даёт отличный шанс не только Логинову, но и Эдуарду Латыпову с Даниилом Серохвостовым. Цветков же будет уповать, скорее, на безупречную стрельбу. Пора уже брать медали!

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Что касается других интересных событий дня, то это, конечно, четвертьфинал в женском хоккее: наши девушки постараются сделать решительный шаг к медали в матче со Швейцарией. Мужчины же в третьем туре сыграют с Чехией. Пока сама игра сборной не сильно радует болельщиков, но те, для кого главное – результат, полностью довольны.

Российские женщины проведут два матча по кёрлингу – с Кореей и Японией. В двух стартовых матчах наши потерпели два поражения. Пора исправлять ситуацию.

А ещё на ледовом овале состоится четвертьфинал женской командной гонки преследования. Россия в этой дисциплине будет биться за медаль, так что смотреть обязательно!

12 февраля, суббота. День восьмой. Разыгрывается 6 комплектов наград

Расписание финалов

05:55. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
10:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км. Смешанная
11:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
12:00. Биатлон. Мужчины. 10 км Спринт
15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
16:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка

Полное расписание соревнований:

04:05. Кёрлинг. Женщины. 4-й тур. Швеция — Канада
04:05. Кёрлинг. Женщины. 4-й тур. Южная Корея — Россия
04:05. Кёрлинг. Женщины. 4-й тур. Япония — Дания
05:00. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
05:30. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
05:50. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
05:55. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
07:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. Россия — Швейцария
07:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. Канада — США
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 5-й тур. Италия — Китай
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 5-й тур. Канада — Швеция
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 5-й тур. Дания — Швейцария
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 5-й тур. США — Норвегия
10:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км. Смешанная
11:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
11:40. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. Финляндия — Япония
11:40. Хоккей. Мужчины. Группа A. Германия — Китай
11:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
12:00. Биатлон. Мужчины. 10 км Спринт
12:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
14:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец
15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
15:05. Кёрлинг. Женщины. 5-й тур. Россия — Япония
15:05. Кёрлинг. Женщины. 5-й тур. Дания — Швейцария
15:05. Кёрлинг. Женщины. 5-й тур. Великобритания — США
15:05. Кёрлинг. Женщины. 5-й тур. Швеция — Китай
15:20. Скелетон. Женщины. 3-я попытка
16:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Россия — Чехия
16:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Швейцария — Дания
16:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка

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