Олимпиада-2022. 12 февраля. Золотой шанс биатлониста Логинова — пора побеждать!

Как-то соскучились российские болельщики по золотым медалям. После побед Большунова и фигуристов золота у нас всё нет и нет. А хочется! Дмитрий Губерниев, подводя итоги седьмого дня сказал, что завтра у нас будет «золотая пруха». Но так ли это на самом деле?

Завтра будет разыграно шесть комплектов наград. Давайте сразу отставим в сторону то, что России в медальном зачёте не поможет. Это, к большому нашему сожалению, скелетон, где наши девушки крайне неудачно выступили в двух первых заездах. Это мужские прыжки с большого трамплина, где россияне будут бороться за топ-10, но в медали ворвутся, только если сильных конкурентов поснимают из-за проблем с костюмами. И это утренний сноуборд-кросс, где нас опять же могут спасти только ошибки соперников или чудо.

А вот в лыжных гонках чудо нам не нужно. Нужно, чтобы девушки просто показали всё, на что способны, и зарубились со Швецией и Норвегией. Эти две сборные на Олимпиаде-2022 точно не выглядят безупречными и непобедимыми, так что наша победа – это расклад вполне реальный. Хотя и придётся выложиться не на сто, а на все двести процентов.

Сразу за лыжами медали разыграют конькобежцы. У России в самом медалеёмком виде спорта (14 комплектов) пока нет вообще ничего. И финал на 500 метров – это реальный шанс дорваться даже до золота. У нас мощнейшая спринтерская команда: Руслан Мурашов, Артём Арефьев и Виктор Муштаков. У всех был непростой сезон, были болезни и травмы, но они всё равно среди лидеров Кубка мира. Об их силе говорит хотя бы тот факт, что в тройку на спринт не смог пробиться многолетний лидер сборной Павел Кулижников!

Третье главное событие дня – мужской биатлонный спринт. Все мы видели, как Александр Логинов и Максим Цветков были хороши в индивидуальной гонке. Если бы не лишний промах, эх… Но в спринте за ошибку на рубеже придётся пробежать лишь штрафной круг, и это даёт отличный шанс не только Логинову, но и Эдуарду Латыпову с Даниилом Серохвостовым. Цветков же будет уповать, скорее, на безупречную стрельбу. Пора уже брать медали!

Что касается других интересных событий дня, то это, конечно, четвертьфинал в женском хоккее: наши девушки постараются сделать решительный шаг к медали в матче со Швейцарией. Мужчины же в третьем туре сыграют с Чехией. Пока сама игра сборной не сильно радует болельщиков, но те, для кого главное – результат, полностью довольны.

Российские женщины проведут два матча по кёрлингу – с Кореей и Японией. В двух стартовых матчах наши потерпели два поражения. Пора исправлять ситуацию.

А ещё на ледовом овале состоится четвертьфинал женской командной гонки преследования. Россия в этой дисциплине будет биться за медаль, так что смотреть обязательно!

12 февраля, суббота. День восьмой. Разыгрывается 6 комплектов наград

Расписание финалов

05:55. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал

10:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км. Смешанная

11:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

12:00. Биатлон. Мужчины. 10 км Спринт

15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал

16:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка

Полное расписание соревнований:

04:05. Кёрлинг. Женщины. 4-й тур. Швеция — Канада

04:05. Кёрлинг. Женщины. 4-й тур. Южная Корея — Россия

04:05. Кёрлинг. Женщины. 4-й тур. Япония — Дания

05:00. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала

05:30. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала

05:50. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)

05:55. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал

07:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. Россия — Швейцария

07:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. Канада — США

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 5-й тур. Италия — Китай

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 5-й тур. Канада — Швеция

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 5-й тур. Дания — Швейцария

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 5-й тур. США — Норвегия

10:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км. Смешанная

11:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала

11:40. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. Финляндия — Япония

11:40. Хоккей. Мужчины. Группа A. Германия — Китай

11:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

12:00. Биатлон. Мужчины. 10 км Спринт

12:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд

14:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец

15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал

15:05. Кёрлинг. Женщины. 5-й тур. Россия — Япония

15:05. Кёрлинг. Женщины. 5-й тур. Дания — Швейцария

15:05. Кёрлинг. Женщины. 5-й тур. Великобритания — США

15:05. Кёрлинг. Женщины. 5-й тур. Швеция — Китай

15:20. Скелетон. Женщины. 3-я попытка

16:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Россия — Чехия

16:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Швейцария — Дания

16:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка