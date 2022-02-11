Йоханнес Клебо: для меня большая победа — так хорошо выступить в дистанционной гонке

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо подвёл итоги своего выступления в классической разделке на Олимпийских играх – 2022. Клебо занял третье место, уступив финну Ийво Нисканену и россиянину Александру Большунову.

«Бронзовая медаль сегодня для меня всё равно что золотая. Для меня большая победа — так хорошо выступить в дистанционной гонке. Уже не раз пытался, но не преуспел. Наконец-то я сделал это в разделке. Это очень вкусно, особенно учитывая, как плохо прошёл для меня скиатлон. Конечно, мы всегда стремимся к золоту, но сегодня двое мужчин были лучше меня. Должен снять шляпу перед тем, что они сделали сегодня. Новый шанс выпадет мне уже в воскресенье, когда придёт время для эстафеты с хорошими друзьями. Теперь я сосредоточен на следующей гонке», — написал Клебо на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Йоханнеса Клебо в «Инстаграме».