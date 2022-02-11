Швед Порома жёстко раскритиковал андоррского лыжника, испортившего ему разделку на ОИ

Шведский лыжник Вильям Порома рассказал о конфликте с представителем Андорры Иринеу Эстеве Альтимирасом во время разделки на Олимпийских играх в Пекине (Китай). По ходу гонки на 15 км классикой спортсмен из Андорры наехал на палку Порома. Швед потерял время и был вынужден ехать с другой палкой.

«Как же я устал от Альтимираса. Не хочу иметь с ним дела. Это очень жёсткий человек. Уже не первый раз от него страдают другие. Так было и на чемпионате мира.

Пытался ли он извиниться? Я вообще не хочу иметь с ним никаких дел. И его извинения мне не нужны. Неприятно, что у них ещё и хватило смелости дать мне за это жёлтую карточку», — приводит слова Порома Aftonbladet.

Отметим, что в финишном протоколе олимпийской разделки Порома стал 10-м, уступив победителю гонки Ийво Нисканену 1 минуту 47,7 секунды.

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