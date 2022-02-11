Андоррский лыжник ответил шведу, который раскритиковал его за действия во время разделки

Андоррский лыжник Иринеу Эстеве Альтимирас высказался об инциденте со шведом Вильямом Порома во время классической разделки на Олимпийских играх в Пекине (Китай). По ходу гонки на 15 км классикой спортсмен из Андорры наехал на палку Порома. Швед потерял время и был вынужден ехать с другой палкой.

«Мне очень жаль Порома. Я пытался его догнать, и тут он сменил лыжню, поэтому сломалась палка. Я подошёл к ним после финиша, но думаю, что он на меня злится. Он ничего не сказал. Мне жаль его, но не думаю, что это моя вина», — приводит слова Альтимираса Aftonbladet.

Андоррский спортсмен стал в финишном протоколе 24-м, уступив победителю гонки Ийво Нисканену 2 минуты 44,6 секунды.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.