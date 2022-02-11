Россия — третья по количеству медалей после 8-го дня Олимпийских игр в Пекине

Сборная России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) по состоянию на 11 февраля поднялась на третью позицию в общем медальном зачёте по количеству завоёванных наград.
За восьмой соревновательный день российские олимпийцы завоевали одну серебряную медаль благодаря российскому лыжнику Александру Большунову, который стал вторым в классической разделке, уступив лишь Ийво Нисканену. Российский скелетонист Александр Третьяков стал четвёртым, остановившись в шаге от пьедестала в индивидуальных соревнованиях.
Всего в копилке россиян 12 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.
На первом месте в данном зачёте расположилась команда Норвегии. На её счету 14 медалей (6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых). На второй позиции идёт Австрия также с 14 медалями (4 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых награды).
За сборной России в медальном зачёте по количеству медалей следует команда Канады. На их счету столько же наград, сколько и у российской сборной, но лишь одна из них золотая (1 золотая, 4 серебряных и 7 бронзовых).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 11 февраля 2022
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