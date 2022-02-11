Хальфварссон: Альтимирас бывает сумасшедшим и диким, от таких нужно держаться подальше

Шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался о поступке андоррского спортсмена Иринеу Эстеве Альтимираса во время классической разделки на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

По ходу гонки на 15 км классикой спортсмен из Андорры наехал на палку шведского лыжника Вильяма Порома. Представитель скандинавской страны потерял время и был вынужден ехать с другой палкой. В итоге он финишировал 10-м, а Альтимирас стал лишь 24-м.

«Иногда Альтимирас бывает немного сумасшедшим и диким. От таких лыжников нужно держаться подальше», — приводит слова Хальфварссона Aftonbladet.

Напомним, мужская классическая разделка прошла в Пекине 11 февраля. Победу в гонке одержал финн Ийво Нисканен, вторым стал россиянин Александр Большунов, тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

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