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Бурман — об андоррском лыжнике: нельзя его к людям подпускать. Видите его — прячьтесь

Бурман — об андоррском лыжнике: нельзя его к людям подпускать. Видите его — прячьтесь
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Шведский лыжник Йенс Бурман прокомментировал поступок андоррского спортсмена Иринеу Эстеве Альтимираса во время классической разделки на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

По ходу гонки на 15 км классикой спортсмен из Андорры наехал на палку шведского лыжника Вильяма Порома. Представитель скандинавской страны потерял время и был вынужден ехать с другой палкой. В итоге он финишировал 10-м, а Альтимирас стал лишь 24-м.

«Нельзя его к людям подпускать. Видите его краем глаза — прячьтесь», — приводит ироничные слова Бурмана Aftonbladet.

Напомним, мужская классическая разделка прошла в Пекине 11 февраля. Победу в гонке одержал финн Ийво Нисканен, вторым стал россиянин Александр Большунов, тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

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