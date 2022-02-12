Погоня Большунова за Нисканеном в классической разделке на Олимпиаде-2022. Видео

Российский лыжник Александр Большунов завоевал вторую медаль на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Большунов уступил финну Ийво Нисканену в классической разделке на 15 км и стал серебряным призёром. В первой гонке Игр, скиатлоне, Александр и Ийво вместе убежали от преследователей на классической части дистанции. Бронзу завоевал норвежец Йоханнес Клебо, также ранее уже ставший победителем пекинских Игр в коньковом спринте.

В топ-10 также вошли россияне Алексей Червоткин (пятое место) и Илья Семиков (девятое). Ещё один россиянин Иван Якимушкин финишировал с 13-м результатом, отстав от Нисканена почти на две минуты.

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