Слуцкая: давайте мысленно поддержим Валиеву, пожелаем ей удачи от всей души!

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая призвала всех воздержаться от комментариев о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой до принятия каких-либо официальных решений.
«Давайте помолчим!!! В последние дни очень многие журналисты звонят мне, спрашивают про Камилу, пытаются выяснить, как обстоят дела на самом деле, строят свои догадки.
Друзья, стоп!!! Давайте, пока не будет каких-либо официальных финальных решений, просто помолчим и пожелаем Камиле удачи. К сожалению, от нас и от СМИ не зависит в этой ситуации ничего, поэтому нет смысла разводить панику.
Давайте мысленно поддержим девушку, пожелаем ей удачи от всей души! Собраться, не обращать ни на кого внимания и работать, пройти через эту ситуацию и достойно выступить на максимуме своих возможностей! Камила, несомненно, достойна олимпийского золота, и об этом уже знает весь мир», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
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